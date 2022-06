Koh’Pital, une initiative ludique et pédagogique

Des épreuves, des équipes, des totems et des insectes. Dans le Centre Hospitalier Intercommunal Nord Ardennes, la semaine de la sécurité des patients a des allures d’île déserte. Créée en 2019, l’aventure Koh’Pital vivait en novembre dernier sa deuxième édition. Tout au long de la semaine, les équipes hospitalières se sont ainsi relayées sur les différents jeux imaginés par les membres du service Qualité et Gestion des risques de l’hôpital. « Une telle approche permet notamment aux professionnels de s’échapper du quotidien. Ils peuvent ainsi tester leurs connaissances autour des thématiques de la qualité et de la sécurité des soins d’une manière très ludique, et en fin de compte plus stimulante », indique Aurélie Barbe, ancienne directrice du service Qualité et Gestion des risques, aujourd’hui directrice des Affaires médicales et générales des établissements de personnes âgées du CH.



Quizz, chambre des erreurs, escape game… Cela fait déjà plusieurs années que les équipes de la qualité et de la gestion des risques rivalisent d’ingéniosité pour présenter le sujet sous un jour divertissant. « Nous avons organisé des quizz et des journées informations dans le hall de l'hôpital, mais nous nous sommes rapidement rendu compte qu’il était difficile de mobiliser sur un thème comme la sécurité des soins. Nous nous sommes donc tournés vers des solutions plus ludiques, comme les serious games », poursuit Aurélie Barbe. Une philosophie que l’équipe a continué de faire mûrir jusqu’à la création, il y a un peu plus de deux ans, de la semaine Koh’Pital. Quatre à cinq ateliers, tous inspirés d’une thématique « Koh-Lanta », ont ainsi été organisés dans des espaces dédiés. Mais il s’agissait, cette fois-ci, d’évoquer les savoirs et questionnements relatifs à la sécurité des soins.