Kimberly-Clark PROFESSIONAL lance RightCycle™, le premier service de récupération et de recyclage des distributeurs et des produits d’hygiène

Le Programme RightCycle™ donne ainsi aux entreprises la possibilité de changer leur façon d’éliminer les distributeurs et les essuie-mains pour des sanitaires plus respectueux de l’environnement :



> Pour les appareils distributeurs (*) : le premier service clés en main au monde d’installation et de recyclage de distributeurs d’essuie-mains, de savon, de papier hygiénique et d’essuyeurs.

• Les installateurs professionnels agréés par Kimberly-Clark Professional enlèvent, collectent et rassemblent les anciens distributeurs du site, quelle que soit la marque, et installent de nouveaux appareils hygiéniques et écologiques Kimberly-Clark Professional. Le tout en veillant à ce que le lieu de travail reste sain, sûr et productif pendant tout le processus.

• Les distributeurs collectés sont envoyés au recyclage par KCP chez un partenaire spécialisé qui se charge de démanteler chaque appareil selon les différentes opérations : plastique déchiqueté en granulés, carton mis en balles, vis métalliques réutilisées ou fondues, ...

• Ces matières premières sont ainsi détournées des décharges ou de l'incinération pour être triées et réinjectées dans un processus de fabrication de nouveaux produits ou de biens de consommation, offrant une nouvelle vie aux anciens distributeurs.

• Ensuite, KCP s’assure d'installer les nouveaux appareils distributeurs chez les clients, que tous les nouveaux distributeurs soient chargés et prêts à être utilisés, et que le personnel de nettoyage soit formé à leur fonctionnement et à leur entretien. Pour palier un éventuel problème, tous les distributeurs sont couverts par une garantie à vie.

• En fin d’opération, KCP remet même un certificat attestant de l'impact sur l'environnement pour répondre à la démarche RSE de l’entreprise !



> Pour les essuie-mains (*) : un service qui recycle les essuie-mains usagés en nouveaux produits en papier.

• Le recyclage des essuie-mains permet lui aussi aux entreprises de montrer leur engagement quotidien pour atteindre le double objectif d’amélioration du taux de recyclage et de réduction de l’empreinte écologique.

• Actuellement, la plupart des essuie-mains usagés sont simplement jetés à la poubelle. Le Programme RightCycle™ propose une solution plus responsable et est facile à mettre en place.

• Le principe est simple : les organisations trient leurs essuie-mains KCP usagés de leurs déchets généraux, ce qui permet à KCP de les renvoyer à leurs usines, où les fibres seront recyclées et réutilisées pour fabriquer de nouveaux produits en papier, donnant ainsi une seconde vie aux essuie-mains.



Le programme RightCycle™ empêche donc que d'importants déchets ne soient mis en décharge ou incinérés. Au final, ce nouveau service représente un avantage majeur pour les entreprises dans la mesure où cela leur permet d'atteindre leurs objectifs en matière de développement durable.