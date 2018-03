JFR 2015: Konica Minolta présente sa nouvelle offre globale de traitement de l’image médicale

Grâce à l’AeroDR de Konica Minolta, un capteur plan sans fil ultraléger, le manipulateur procède à la réalisation de l’examen. Ce système mobile lui permet de positionner le patient et le détecteur de manière simple, tout en réduisant l’inconfort et le stress du patient.



L ’AeroDR offre plusieurs avantages au personnel soignant : ergonomie, confort et gain de temps dans les modes de travail, notamment pour les manipulateurs qui n’ont plus besoin de porter et de faire développer les cassettes. Les professionnels de santé peuvent ainsi consacrer plus de temps au patient et le prendre en charge plus rapidement.