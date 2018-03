IoT : socle d'une médecine plus intelligente

En effet, les politiques de prévention se sont vus trop souvent délaissées au profit du curatif. Exploiter les données à des fins de prévention doit donc être une priorité pour améliorer l'état de santé de la population. Sortir de cette spirale coûteuse, source de mal être au travail, est d'ailleurs l'un des objectifs affichés de la Ministre de la Santé, le Dr. Agnès Buzyn.



L'analyse de données permettra d'adopter un modèle plus prédictif. En effet la confrontation des données cliniques structurées, avec les connaissances médicales déjà acquises permettra de détecter de manière plus précise les terrains à risque ou même l'apparition de pathologies.



A l'inverse en enregistrant et en analysant tous les effets des multiples associations de molécules sur les paramètres cliniques (cardiaques, respiratoires, hémodynamiques...) de nos patients, toujours plus polypatologiques, nous pourrons contrôler et préciser leur efficacité réelle et leur action potentielle sur d'autres pathologies. Nos bases de connaissance se verront ainsi complétées par des quantités massives de « real data evidence ».



En parallèle, se développe, la médecine dite personnalisée qui permet d'ajuster en quasi temps réel le traitement à chaque terrain et en fonction du patient afin d'éviter les médicaments et classes thérapeutiques à risque iatrogène. Par conséquent, les technologies Big Data apporteront, de toute évidence, des compléments de réponse qui permettront à la médecine personnalisée de le devenir vraiment.



Le Big Data issu des IoMT apparaît donc comme un véritable accélérateur de R&D, en ce qu'il permet une analyse contextualisée d'une grande masse de données. Mais ces données sont également de plus en plus variées et prennent des formes de plus en plus diverses. D'où l'apport croissant d'outils d'agrégation, socle de l'intelligence artificielle et du machine learning, qui permettent, à partir d'algorithmes décisionnels complexes, d'obtenir des réponses automatiques et précises à des problématiques médicales pointues.



Tous ces dispositifs doivent communiquer et coexister au sein d'écosystèmes technologiques complexes et d'infrastructures à la fois fiables et puissantes. Car rien ne sert de courir après la donnée si rien, derrière, ne permet de correctement la stocker et l'exploiter.



L'interconnexion structurée et sémantique des IoT est le socle de l'hôpital proactif permettant une utilisation équilibrée de nos moyens.