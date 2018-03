InterSystems IRIS Data Platform™ à présent disponible

InterSystems IRIS est une plateforme de gestion de données complète et unifiée qui facilite et accélère le processus de création d'applications critiques en temps réel. Grâce à cette plateforme, les entreprises peuvent combiner des données évènementielles et transactionnelles avec un large éventail de données historiques afin de saisir des opportunités commerciales jusqu'alors inexploitées et d'optimiser l'efficacité opérationnelle. InterSystems IRIS permet aux acteurs du numérique d'être plus rapide et plus flexible.



InterSystems IRIS Data Platform :



- offre un traitement transactionnel et analytique simultané et accepte différents modèles de données (relationnel, clé-valeur, multidimensionnel, document, objet) dans une base de données unifiée,

- propose une gamme complète de fonctions d'interopérabilité afin d'intégrer des données et des applications et de gérer des processus métier en temps réel,

- regroupe des fonctions décisionnelles et de traitement du langage naturel, s'appuyant sur une architecture ouverte pour communiquer plus facilement avec des solutions tierces du marché via des connecteurs dédiés et des normes industrielles (PMML, IUMA),

- prend en charge des options de déploiement souple pour les clouds publics et privés, sur site et dans des environnements hybrides.



InterSystems IRIS apporte des fonctionnalités uniques pour une flexibilité horizontale et verticale ultra rapide. Ces fonctionnalités ultra-performantes, efficaces et fiables permettent de gérer d'importants volumes de données en effectuant des opérations transactionnelles et analytiques simultanément.