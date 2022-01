Intelligence artificielle : les HCL, Inria et l’Université Claude Bernard Lyon 1 investissent ensemble dans l’innovation en santé numérique

Hébergeurs de données de santé depuis 2011, les HCL ont développé́ de nombreuses actions autour du dossier patient et de la production de bases de données. Forts de cette expérience, ils se sont dotés en 2018 d’une commission Intelligence Artificielle (CIA), jouant un rôle stratégique au sein du CHU dans les domaines de l’analyse de données et de l’IA. Son objectif est de mettre en relation les résultats de la recherche autour de l’intelligence artificielle, avec les besoins des unités de soins. En 202, les HCL se sont également doté d’une direction transversale de l’innovation , dont l’une des ambitions est de créer les conditions d’émergence d’un « living lab » dans le domaine de la santé.L’un des projets phares du partenariat avec Inria, au sein de ce nouveau pôle de développement en intelligence artificielle, vise le développement d’un « moteur de recherche pour la santé », capable de répondre à des requêtes en langage « médical » par l’analyse de données de nature et de structure variées (images, comptes rendus opératoires, dossiers patients, articles scientifiques...). Il s’agira d’aboutir à la création de véritables outils d’aide au diagnostic et à la décision, qui devraient faciliter la pratique des médecins et améliorer la prise en charge des patients. « A Lyon, nos compétences en modélisation, simulation et calcul scientifique, associées à l’expérience de l’institut en matière de développement logiciel, rendent crédible l’objectif d’un impact fort sur les futurs parcours de soin », indique Stéphane UBEDA, directeur du tout nouveau centre Inria de Lyon.Les HCL hébergeront sur leur site de Lyon Lacassagne, au plus près de leurs équipes de biostatistique- bioinformatique, une équipe mutualisée d’ingénieurs d’expérimentation et de développement Inria qui assureront l’industrialisation des outils prototypes issus de ces recherches, en travaillant sur la qualité des codes et l’ergonomie des logiciels.L’UCBL et l’INSA Lyon se sont associés pour construire le Centre de Calculs et de Données LyonTech - la Doua (CCDD) dont la mise en production est prévue à la fin de l’année 2023. Ce datacenter d’une capacité de 150 baies dans une première tranche et de 300 baies informatiques à terme, au bénéfice des structures de recherche et des établissements ESR du site, sera certifié ZRR, ISO 27001 et hébergeur de données de santé. L’UCBL a investi plus de 6 M€ et l’INSA Lyon 700 K€ pour la première tranche des travaux. Cette opération, menée par les équipes de l’UCBL, s’inscrit dans le cadre d’un projet de structuration à l'échelle du site des infrastructures numériques et des services pour les équipes de recherche et notamment en santé.