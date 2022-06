Intelligence artificielle : la Délégation ministérielle au numérique en santé publie ses recommandations de bonnes pratiques pour une éthique « by design » des solutions d’IA

Animés par la conviction profonde que l’éthique est une opportunité pour l’innovation en IA, les pilotes de ce rapport considèrent que l’éthique des usages permettra de donner à la France une compétitivité durable au service de l’amélioration de la prise en charge des patients. Ce guide a ainsi pour objectif de créer la confiance, facteur d’adhésion essentiel, et d’encourager les usages d’un numérique en santé s’inscrivant dans une éthique responsable et respectueuse des droits et devoirs de tous.La publication de ce rapport s’inscrit dans l’action 4 « Ethique » de la Feuille de Route du numérique en santé telle que présentée lors du Conseil du Numérique en Santé du 18 Juin 2020 « On propose des outils très pratiques pour les concepteurs des solutions d’IA en santé, en articulation avec les professionnels de santé et les représentants des patients en cohérence avec les chantiers en cours sur le plan législatif à la fois national et européen, avec un principe de garantie humaine de l’IA relayé dans la loi de bioéthique et dans le projet de règlement européen de l’IA », a indiqué David Gruson (Directeur du programme Santé chez Luminess, fondateur d’ETHIK-IA).