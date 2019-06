Intelligence artificielle en imagerie : le CHU de Lille et Philips lancent un partenariat de recherche

La technologie Illumeo, utilisant des outils d’intelligence artificielle, est un nouvel exemple de logiciel intelligent clinique, qui permet d’optimiser les performances des cliniciens et de redéfinir leur façon actuelle d’interagir avec les images.



Conçu pour améliorer le flux de travail des radiologues, Illumeo utilise l’intelligence artificielle pour faire ressortir des données à partir de plusieurs sources (résultats de laboratoire, antécédents, comptes rendus précédents, etc...), afin de présenter une vision globale du patient et de fournir ainsi automatiquement des outils de visualisation et de post-traitements adaptés aux besoins du radiologue et au contexte clinique du patient.



La solution est par ailleurs capable de détecter en temps réel, au pixel près, la zone anatomique sur laquelle le radiologue effectue son investigation. Il lui propose ensuite les outils de diagnostic adaptés. Cette fonctionnalité a été développée en France par les équipes de recherche du centre d’expertise mondiale en Intelligence Artificielle de Philips, le hub AI Paris.