Imagerie et IA : l’Université de Paris forme les radiologues de demain

« Imagerie médicale et intelligence artificielle, quel avenir pour le radiologue ? ». Telle est la question, très actuelle, posée par la masterclass créée en 2019 par l’Université de Paris. Proposée aux internes en DES de radiologie, mais aussi aux radiologues déjà en activité et aux chefs de clinique assistants, elle réunit, quatre jours durant, 15 à 30 stagiaires autour d’une thématique au cœur de leur spécialité. « Cette formation devrait permettre une meilleure compréhension des outils actuels et futurs, tout en offrant aux radiologues la possibilité de développer une lecture critique des publications autour des applications de l’IA en imagerie médicale », expliquent ses co-responsables, les Professeurs Stéphanie Allassonnière et Antoine Feydy. La première, mathématicienne actuellement en poste à l’Université de Paris et ancienne professeure associée à l’École Polytechnique, et le second, Professeur des Universités - Praticien Hospitalier (PU-PH) par ailleurs coordonnateur du DES de Radiologie en Île-de-France, font aujourd’hui équipe pour développer et promouvoir cette masterclass qui recrute aussi au-delà de la région parisienne. « Bien qu’elle se déroule à Paris, la formation est bien entendu ouverte à tous », rappelle ainsi le Pr Antoine Feydy.