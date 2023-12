IA en santé : des écarts de perception et d’usage entre Français et médecins révélés par deux études du Healthcare Data Institute

Les membres du Healthcare Data Institute encouragent le virage engagé vers l’IA, convaincus de son potentiel pour améliorer les parcours de soins et optimiser le système de santé. Nos deux études montrent que les perceptions sont hétérogènes, mais elles démontrent aussi qu’une familiarisation régulière avec l’IA accroît sa compréhension et favorise un usage éclairé. Il est nécessaire de promouvoir une compréhension approfondie de l’IA, de ses applications concrètes et de son intégration dans le secteur de la santé. C'est à travers des preuves tangibles que la confiance en l'IA sera renforcée auprès des Français et des professionnels de santé, dessinant un avenir où la santé est améliorée par une technologie intelligente et accessible.



"Les résultats de nos études révèlent une perception hétérogène de l'impact potentiel de l'IA dans le secteur de la santé entre les Français et les médecins. Alors que certains, parmi les professionnels de santé comme le grand public, reconnaissent déjà son rôle crucial dans la recherche et le diagnostic, d'autres restent encore incertains quant à ses bénéfices. En tant que think tank, le Healthcare Data Institute s’attachera à clarifier et communiquer sur les usages concrets de l’IA, afin de renforcer la confiance et l'engagement tant des professionnels de santé, des patients, que du grand public", indique Christian Deleuze, Président du Healthcare Data Institute.