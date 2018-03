Hygiène des mains et bijoux : le concept HyBiPer

La hantise principale du personnel est en effet de perdre ses biens précieux, d’un point de vue financier, certes, mais surtout pour le côté symbolique, il s’agit la plupart du temps de l’alliance surtout, et sans oublier le côté sentimental ou familier pour les bagues qui succèdent d’une génération à l’autre.Ils avaient jusque-là le choix entre :- les laisser à la maison avant de partir au travail, mais oubliaient souvent de les remettre entre deux postes ;- les retirer en arrivant au travail et les ranger dans leur sac, avec toutefois une petite anxiété puisque les vols de sacs à main existent partout ;- les retirer et les glisser dans la poche de la blouse. Les responsables en lingerie centrale reçoivent des appels toutes les semaines pour des oublis dans les poches : montre, bague, …. Ne pouvant pas vérifier une à une les poches de toutes les blouses, les objets restants tombent dans la machine à laver lors du cycle et partent directement dans les eaux usées. Il y a un nombre infime de bijoux qui arrivent dans le « siphon » de ces grosses laveries.C’est pour répondre à ces enjeux que l’Hybiper a vu le jour. Véritable porte-bijoux, ce contenant peut-être porté autour du cou grâce à un lien et faire partie intégrante de la tenue, afin de lutter contre les infections nosocomiales tout en conservant ses bijoux sains et en sécurité.Capsule de 3 cm de diamètre, il se visse d'abord puis s'entoure d'un lien qui vient apporter une sécurité supplémentaire. De fabrication 100% française, l'Hybiper est compatible avec les produits de désinfection.À découvrir ici.