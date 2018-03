Hôpital digital : Télécom Santé poursuit sa mobilisation

En quoi consiste plus particulièrement votre stratégie GHT ?

Sébastien Duré : Résolument engagé en faveur de l’hôpital numérique, Télécom Santé développe des outils et solutions technologiques destinés à accompagner la mutation des établissements de santé. Les GHT représentent à ce titre un défi majeur, puisqu’ils associent des structures dont les pratiques, les modèles organisationnels et les Systèmes d’Information sont hétérogènes. La rationalisation des processus est dès lors nécessaire, et doit pouvoir être mise en œuvre sans nécessairement remettre en question les SI existants. Les restructurations organisationnelles imposées par les GHT doivent en outre s’articuler avec des enjeux préexistants, à l’instar de l’amélioration de la performance hospitalière et de l’élargissement du suivi des patients jusqu’au retour à domicile, en lien avec les professionnels libéraux. Ce sont autant de problématiques adressées par nos produits.



Ces enjeux sont notamment au cœur des solutions MyPatientCare et BedManager. Pouvez-vous nous en parler ?

Adaptés à tous types d’établissements et aisément interfaçables avec les Dossiers Patients Informatisés (DPI) et les logiciels de gestion administrative des patients (GAP), ces deux outils participent à la construction de l’hôpital digital tel qu’imaginé par Télécom Santé. La solution de suivi des parcours patients MyPatientCare permet d’accompagner le malade avant, pendant et après son hospitalisation, à la fois sur son parcours médical, hôtelier et administratif. Ces fonctionnalités transversales dépassent d’ailleurs le cadre des GHT : MyPatientCare permet en effet d’intégrer les professionnels libéraux, ce qui favorise et renforce les interactions entre la ville et l’hôpital. L’outil de gestion et de performance BedManager améliore pour sa part la régulation des lits, en apportant une visibilité en temps réel sur l’activité d’un établissement (disponibilité des chambres, brancardage, bionettoyage). Particulièrement pertinent au niveau intrahospitalier, il peut potentiellement être déployé à l’échelle d’un GHT pour connaître, au fil de l’eau, la disponibilité des lits dans chaque établissement et centraliser la gestion des processus logistiques.