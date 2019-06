Histoire des mutuelles : la Mutualité Française publie la saison 2 de la série d’été en huit épisodes

Réalisée par l'historienne Charlotte Siney-Lange, cette série d'été en huit épisodes reviendra, à travers des acteurs clés, des dates et des lieux emblématiques, sur des événements marquants qui ont contribué à façonner la protection sociale d'aujourd'hui.

"Au-delà des activités assurantielles en santé, la Mutualité Française représente un mouvement social. Cette série montre le rôle majeur que les mutuelles jouent pour notre société et comment elles apportent des solutions aux enjeux de santé et de protection sociale, explique Thierry Beaudet, président de la Mutualité Française. Qu'il s’agisse d'acteurs ayant marqué de leur empreinte la vie de la Mutualité, d'innovation ou de changement de paradigme, ces chroniques ont pour ambition de mieux faire comprendre les valeurs, l'identité et la capacité de résilience des mutuelles à travers un regard rétrospectif sur leur histoire."



Le premier épisode est à découvrir ici.