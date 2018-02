Hébergement des données de santé : pourquoi passer directement à la certification ?

Depuis 2009, l’ASIP Santé a joué un rôle pivot dans la régulation des hébergeurs de données de santé (HDS). Pendant neuf ans, l’agence a assuré le secrétariat de la procédure d’agrément mais aussi pré-instruit les éléments juridiques, techniques et financiers présentés par les candidats qui souhaitaient obtenir l’agrément HDS.En lien avec le ministère des Solidarités et de la Santé (délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé, DSSIS), l’ASIP Santé travaille depuis plusieurs mois à laCette nouvelle procédure a été définie par les pouvoirs publics en concertation avec les ordres des professions de santé, les fédérations d’entreprises du secteur de la santé, les associations de patients, les fédérations d’établissements de santé et la CNIL.prévoit d’encadrer l’activité d’hébergement de données de santé par une. Cette certification sera délivrée par un organisme de certification accrédité par le COFRAC (ou équivalent au niveau européen).en Conseil d’Etat.Dans cette période de transition, l’agence a publié fin novembre 2017 les premiers référentiels d’accréditation et de certification qui doivent permettre aux acteurs concernés