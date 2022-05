Happytal et Maincare signent un partenariat pour l’intégration de nouveaux services numériques au sein du logiciel M-GAM et de l’offre e-Venue

Aujourd’hui l’éditeur annonce son partenariat avec happytal, acteur majeur dans l’amélioration du parcours et de l’expérience patient.



Ce partenariat, entre deux acteurs clés du marché de la e-santé, se traduira dans un premier temps par l’intégration en marque blanche, du service de gestion de chambre individuelle développé par happytal, au produit e-Venue de Maincare. Ce service sera également intégré à M-GAM pour automatiser tout le processus de demande.



D’autres services seront ensuite intégrés afin de permettre au patient, en quelques minutes et quelques clics à distance, de connaître sa prise en charge mutuelle et d’accéder à tous les services de conciergerie d’happytal dans un espace unique dédié.



Les solutions M-GAM et e-Venue de Maincare ainsi que les solutions numériques et services d’happytal sont d’ores et déjà présentes dans plus de 100 établissements.



Maincare, par la voix de Franck Lehmann, Directeur exécutif du pôle solutions administratives, s’est déclaré « heureux de ce partenariat avec happytal qui va nous permettre, avec e-Venue, de proposer une solution globale particulièrement efficace et inédite sur le marché au service de l’amélioration de l’expérience patient tout au long de son parcours. ».



Romain Revellat, Président et Co-fondateur de happytal, a affirmé « ​Nous sommes fiers de concrétiser ce partenariat avec un acteur clé du marché de la santé numérique. L'intégration de nos solutions digitales et de services dans le logiciel M-GAM de Maincare, mais aussi dans leur nouveau portail patient e-Venue, permettra d’encore mieux accompagner les patients tout au long de leur parcours hospitalier et de contribuer fortement à l’efficience organisationnelle de nos solutions pour les établissements de santé ».