HOPPEN lauréat French Tech FT120 pour la deuxième année consécutive

Avec plus de 55 M€ de chiffre d’affaires, HOPPEN, leader français des services numériques d’accompagnement patients, est désormais en route pour créer un champion européen de la e-santé, 100% français. Aujourd’hui, 1 patient français sur 2 bénéficie déjà des solutions et services d’accompagnement du Groupe HOPPEN durant son parcours d’hospitalisation.



Début janvier, après les rachats de Télécom Services en 2019, puis de Cinéolia en 2020, acteurs reconnus des services multimédia et numériques aux patients hospitalisés, le Groupe HOPPEN, leader français des solutions et services phygitaux aux patients, annonçait sa 3ème acquisition en 2 ans, celle d’AKLIA, 2ème opérateur français spécialiste de l’accueil et du confort des patients lors de leurs hospitalisations dans un établissement de santé. À une période clé dans la transformation digitale de l’hôpital, le Groupe HOPPEN poursuit ainsi son hyper croissance pour offrir toujours plus de services aux établissements de santé, qui cherchent à développer leur capacité d’accompagnement de leurs patients lors de toutes les étapes d’hospitalisation.



Avec l’annonce de l’indice FT120, HOPPEN confirme ainsi sa position dans les rangs des entreprises championnes du numérique en santé et reconnues par le gouvernement pour sa capacité renforcée à devenir des leaders sur leurs marchés. Une nomination basée sur les critères de performance économique et d’hypercroissance du Groupe et non pas de levée de fonds.



"C'est une vraie récompense et reconnaissance du succès de notre stratégie de croissance externe. Cette complémentarité dans notre chaîne de valeur nous a permis de gagner en efficience et compétitivité. Ce qui nous incite bien entendu à poursuivre sur cette voie. C’est aussi la mise en lumière de l’implication sans faille de nos équipes, totalement engagées dans ce projet, et que je tiens à remercier grandement. Et sans oublier, notre volonté de contribuer à la souveraineté numérique de la France pour peser dans les grands échanges mondiaux", déclare Matthieu Mallédant, Président de HOPPEN.



Malgré la crise sanitaire, HOPPEN dresse un bilan très positif de la transformation digitale des établissements de santé et clients, en passant de 2,8 millions en 2020 à 5 millions de patients en 2022.