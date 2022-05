HCL : un mur d’escalade et un city stade au service des jeunes patients de l’HFME et du projet médical innovant « E-Hôp ! »

Sous l’impulsion du Dr Pauline ESPI, du Dr Hugues DESOMBRE et du Pr Pierre FOURNERET, un mur d’escalade a été installé, dont la responsabilité est confiée au Dr Olivier REVOL, chef du service de psychopathologie de l’enfant.



« L’idée d’un mur d’escalade à l’HFME est née de notre passion personnelle pour la montagne et l’escalade, des échos de cette pratique sportive que nous trouvions dans notre travail quotidien de pédopsychiatres auprès des enfants et des adolescents en souffrance, et d’un projet médical pluridisciplinaire qui fait une place particulière à l’activité physique adaptée. Après tout, le soin psychique est une histoire de confiance en soi et en l’autre, de lâcher-prise, d’engagement face à l’adversité et surtout, c’est une affaire de cordée... ! », indique le Dr Pauline ESPI, pédopsychiatre.



Ce projet est parrainé par le Dr Christine JANIN, médecin, alpiniste et pionnière à plus d’un titre : première Française à atteindre le sommet du mont Everest (8848m) le 5 octobre 1990, et première femme au monde à atteindre le pôle Nord sans moyens mécaniques, ni chiens de traîneaux le 4 mai 1997.