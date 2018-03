Grâce au programme TSN Océan Indien, Maincare Solutions / IDO-in et Cegedim Logiciels Médicaux annoncent l’interoperabilité entre leurs plateformes

Maincare Solutions, dans le prolongement du rapprochement avec le groupe IDO-In, a mis en œuvre avec Capgemini la plateforme territoriale d’échange et de partage de données de santé retenue par le programme TSN de l’Océan Indien baptisé OIIS. Cette plateforme de services, en production depuis le mois d’août, intègre les composants « Échanges & Partage » IdéoLink Collaboration ainsi que la suite IdéoCM pour gérer les parcours de santé et les PPS (Plans Personnalisés de Santé) des patients atteints de maladies chroniques. Près de 500 000 documents médicaux publiés par le CHU de La Réunion sont d’ores et déjà disponibles pour améliorer la qualité des échanges entre la ville et l’hôpital.



La solution IdéoLink Collaboration s’appuie entre autres sur une architecture urbanisée conforme aux profils IHE et aux recommandations du GIP GMSIH pour le rapprochement et la fédération des identités patients. Les innovations développées dans le cadre du projet OIIS enrichissent cette plateforme d’échange et de partage avec des services pour les parcours de santé des patients : case management (IdéoCM), accompagnement aux programmes de prévention et d’éducation thérapeutique et enfin télésurveillance des patients. Pour assurer la sécurité et la confidentialité des données de soins partagées entre les professionnels de ville et de l’hôpital, cette plateforme est hébergée par le GCS TESIS, en conformité avec les exigences de l’hébergement agréé de données de santé (HDS).



Cegedim fournit, dans le projet OIIS, la solution de médecine de ville MLM du Pack Santé Océan Indien destinée aux professionnels de ville pour des exercices seuls, en cabinets de groupe, en centres de santé, en Maisons ou Pôles de Santé pluri professionnels. MLM est une solution de gestion de cabinets 100% en ligne, évitant toute installation sur le poste de travail des médecins de ville. Elle répond aux différentes situations, exigences et certifications des logiciels de gestion de cabinets : certification LAP (HAS), Hébergement Agréé de Données de Santé (HDS), Labellisation e-Santé (Asip Santé), Agréments télé-services (HRi, AATi, DMTi, IMTi)*, Agrément Sesam-Vitale (FSE), Eligibilité 100% aux critères de ROSP, Homologation DMP et Agrément SCOR.