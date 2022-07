Gestion territoriale des lits : l’Anap éclaire les professionnels avec un panorama des solutions numériques

L’étendue de la couverture fonctionnelle des différents champs du bed management (listes de travail, gestion des patients présents et prévus, gestion des alertes et des ressources, édition et statistiques...) ;

Le niveau d’interopérabilité ;

Les possibilités de gestion des flux territoriaux ;

La facilité de déploiement.

« La gestion des lits est un enjeu crucial pour les établissements. Les tensions actuelles rendent cet exercice encore plus complexe. Les solutions logicielles représentent une aide indispensable. Avec ce panorama, l’Anap souhaite faire gagner un temps précieux aux professionnels et décideurs qui souhaitent équiper leur établissement, les établissements d’un territoire (GHT) d’une solution numérique de gestion des lits. C’est aussi un outil pour les ARS », affirme Stéphane Pardoux, directeur général de l’Anap.Réalisé à partir d’un questionnaire renseigné par les éditeurs, ce panorama permet de caractériser 15 solutions du marché en fonction de quatre critères :Le panorama permet une compréhension visuelle et rapide des services proposés par les différentes solutions et livre des conseils opérationnels pour le choix d’un logiciel. L’Anap a réalisé une fiche détaillée sur chacune des solutions qui contient également les éléments de commercialisation et de déploiement communiqués par les éditeurs.« Ce panorama s’inscrit dans une dynamique de renforcement de l’accompagnement de l’Anap sur la gestion des lits. Nous lancerons prochainement un appui terrain sur la mise en place de cellules territoriales de gestion des lits afin de compléter notre offre d’accompagnement déjà riche. Par ailleurs, cette publication a vocation à évoluer et à inspirer d’autres panoramas des solutions numériques.» annonce Stéphane Pardoux, directeur général de l’Anap.