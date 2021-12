Gaspillage alimentaire et émissions carbone : des outils de simulations conçus par le CH de Niort

Résolument engagé en faveur du développement durable, le CH de Niort a souhaité aller plus loin, en combinant ce premier outil avec un volet plus particulièrement dédié à l’impact carbone des repas. Comme pour la solution précédente, l’utilisation est on ne peut plus simple pour estimer ses émissions : il suffit de renseigner quelques données sur un simulateur. « Pour utiliser cet outil, il est nécessaire de se doter de ses factures produit. On inscrit ensuite les différents produits utilisés au cours d’un repas, d’une journée ou d’une semaine, en indiquant leur type, leur coût et leur zone de provenance (département, région, pays, continent…) », détaille le responsable.



S’appuyant sur une base de données nationale, l’outil estime alors le bilan carbone et financier de chaque catégorie d’aliments, et l’indique dans des tableaux et graphiques qui peuvent être comparés avec d’autres simulations. Origine locale ou pas, utilisation ou non de produits carnés, ajout de produits supplémentaires… Les critères sont là aussi nombreux pour optimiser ses émissions de carbone. « Notre approche est ici la même : il faut pouvoir jouer avec l’outil, se l’approprier et effectuer plusieurs simulations tests pour trouver la meilleure combinaison possible entre coût financier et coût carbone », poursuit Bernard Jourdain.