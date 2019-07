Gamme TimeWise : chronologie d'un succès

Dédié à la gestion prévisionnelle des lits, TimeWise Clinic a été le premier logiciel intelligent d’organisation des séjours en un clic, en fonction des contraintes propres à chaque établissement. L’arrivée de cet expert automatique des placements a été véritablement révolutionnaire ! Canyon Technologies s’est ensuite rapidement intéressé à l’organisation des blocs opératoires couplée à la gestion des lits. Lancé en 1998, TimeWise Bloc s’est lui aussi inscrit dans une approche novatrice en organisant les salles de bloc automatiquement. Il a progressivement intégré de nouveaux modules et permet aujourd’hui une gestion complète des blocs opératoires, avec traçabilité de tout le matériel par scannage des code-barres fournisseurs, sans aucun ré-étiquetage.Il s’agissait de répondre à une demande spécifique, eu égard aux problématiques particulières des services de chimiothérapie : comment programmer X cures sur 6 mois, et tout reporter de 15 jours en un clic si l'état du patient l’exige, tout en tenant compte des jours fériés et des capacités d'accueil du service ? TimeWise Chimio a vu le jour en 2002 et s'est rapidement étoffé pour devenir un Dossier Patient de Cancérologie complet, prenant d’ailleurs son envol avec les Plans Cancer successifs.L’offre historique de gestion des lits dans les établissements MCO, a été complétée d’une solution de gestion du brancardage pour couvrir l’intégralité du circuit péri-opératoire. Elle a également donné naissance à un outil plus spécifiquement destiné aux structures SSR, et s’est dernièrement enrichie d'un outil de gestion des séances itératives pour l'hôpital de jour. La couverture fonctionnelle de la gamme TimeWise a pour sa part été une fois de plus élargie avec TimeWise Stérilisation, une solution intuitive qui permet de gérer simplement tout le circuit de stérilisation en lien avec les blocs opératoires.D’autant que TimeWise a d’autres cordes à son arc ! Fortement communicantes, ses différentes briques logicielles s'intègrent en douceur dans tout Système d’Information Hospitalier. Elles respectent d’ailleurs les prérequis des Programmes Hôpital Numérique et HOP'EN. Surtout, les équipes de Canyon Technologies veillent au grain et ajustent la gamme au fil de l'eau, en fonction des évolutions métiers, des contraintes règlementaires et des retours utilisateurs, s’affirmant comme un partenaire de confiance, disponible, réactif et résolument innovant !Pour une démonstration gratuite en ligne : timewise@canyon.fr ou www.canyon.fr