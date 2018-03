GHT et Convergence des SIH : où en sommes-nous ?

La convergence des systèmes d’information représente “une occasion unique de réfléchir à de nouveaux usages ”

« Les GHT émergent comme un nouveau socle, un nouveau mode de coopération entre établissements d’un même territoire. […] Or au cours des dernières années, les différents établissements ont développé leurs systèmes d’information en toute autonomie. Non seulement ils n’ont pas tous fait les mêmes choix de process ou de logiciels, mais ils ne sont pas tous arrivés au même degré de maturité. Le défi numérique des GHT consiste dès lors à faire converger des patrimoines informatiques très disparates vers un même niveau de qualité et de performance, tout en garantissant un espace de communication médicale fluide et sécurisée. Nous avons 5 ans pour réussir », rappelle Michel Gagneux , directeur de l’Agence des Systèmes d’Information Partagés de santé (ASIP Santé), dans un édito publié sur le site de l’Agence le 6 septembre dernierLe premier chantier consiste donc à établir un schéma directeur, qui « détermine les choix d’architecture, d’organisation et d’articulation du futur système d’information des GHT », poursuit-il, avant d’identifier deux priorités qui « méritent d’être rapidement concrétisées ». D’une part, la création d’un dossier patient unique, afin que chaque professionnel de santé puisse accéder, sans erreur, aux bonnes données pour le bon patient ; les établissements doivent alors « converger vers un identifiant patient normalisé ». Et d’autre part, la mise en œuvre d’un annuaire unique des professionnels de santé, recensant les ressources et les modalités d’exercice ; c’est, estime-t-il, « la condition pour pouvoir décrire et rationaliser les ressources malgré les différences de pratiques et de langage […] entre les spécialités ».La convergence des systèmes d’information représente enfin « une occasion unique de réfléchir à de nouveaux usages », note Michel Gagneux. L’élaboration d’un schéma directeur pour chaque GHT « ouvre [dès] à présent la porte » d’une réflexion propre à chaque territoire, sur les innovations technologiques et leurs applications et impacts en termes d’usage. Et le directeur de l’ASIP Santé d’insister : « c’est le moment de tirer l’offre de santé vers le haut ». Le ton est posé.