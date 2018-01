GHEF : Pose de la première pierre pour le nouveau bâtiment de médecine

Après une longue période de réflexion et d’étude de scénarios, l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France a donné son accord début 2016 pour le lancement officiel et concret du projet architectural du site.



D’un coût total de 26 millions d’euros et financé à hauteur de 50% par le GHEF lui-même et à hauteur de 50% par l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France, ce projet s'inscrit au cœur de la stratégie de développement du GHEF composé des sites hospitaliers de Meaux, Marne-la-Vallée et Coulommiers. Fusionné depuis le 1er janvier 2017, le GHEF et ses trois sites hospitaliers proposent une offre sanitaire et médico-sociale complète à mi-chemin entre la densité urbaine parisienne et l’est rural de la Seine-et-Marne. Composé de 6000 professionnels dont 850 médecins, il est à ce jour le plus grand établissement public de santé hors APHP en Ile-de-France et hors CHU sur le territoire.



Prévu pour durer un peu moins de 3 ans (34 mois et demi), ce chantier gigantesque se décompose en 2 phases. L'enjeu majeur pour le Grand Hôpital de l’Est Francilien consiste à mener les travaux tout en maintenant et assurant le bon fonctionnement des soins. Garantie que le GHEF s’est engagé à respecter auprès des patients, usagers