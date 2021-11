FEHAP : 11e édition des trophées de l’innovation

La lutte contre les violences faites aux femmes est un enjeu social et de santé publique de niveau national. Afin d’y contribuer, Ilot Femmes a mis en place un dispositif fonctionnant sur un partenariat avec le syndicat de taxis en Dordogne pour offrir un moyen de mobilité pour les femmes rurales n’en ayant pas. Cette initiative a permis de mettre à l’abri plusieurs dizaines de femmes depuis son lancement en 2020.Face au cumul des situations de précarité rencontrées par les habitants du 18e arrondissement parisien (faibles revenus, taux de naissance élevé, monoparentalité, etc.), la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon a développé un lieu ressource : « La Villa Vauvenargues ». Ce lieu concentre tous les acteurs du soin et de l’accompagnement dont les familles ont besoin. Il agit comme un acteur de la prévention et du repérage précoce des situations de vulnérabilité.La délégation APF France handicap du Loiret souhaite mettre en place un bus itinérant équipé d’outils numériques universels et adaptés aux personnes en situation de handicap pour leur permettre d’appréhender la technologie afin de ne pas leur faire subir la fracture numérique. Un accompagnement spécifique et une formation leur seront proposés pour qu’eux-mêmes puissent devenir formateur et développer la pair-aidance.Les structures de l’AHI (Accueil Hébergement Insertion) étant de plus en plus confrontées au vieillissement de leurs publics, elles ont mis en place, en co-construction avec les personnes concernées, un outil rassemblant leurs souhaits de fin de vie. Il s’agit aussi d’un outil leur permettant de prendre connaissances de leurs droits.Le SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) propose un accompagnement global à la maternité pour les personnes en situation de handicap moteur ou sensoriel. Cet accompagnement se caractérise par un suivi allant de la période couvrant le désir de grossesse jusqu’au 1 an de l’enfant. Le SSIAD soutient également les maternités et structures médico-sociales et sociales en sensibilisant les professionnels et en les formant aux spécificités du handicap.Afin de faciliter l’accompagnement des enfants et adultes en situation de handicap et atteints d’un cancer, les établissements de l’ASEI (Agir Soigner Eduquer et Insérer) et l’IUCT-O (Institut Universitaire du Cancer de Toulouse - Oncopole) ont mis en place une coopération via des formations croisées, le partage d’outils de communication et de liaison et la création d’un numéro unique pour les prises de rendez-vous.Le FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) de la Nièvre a construit un bras robotisé d’aide à la prise de repas pour les personnes accompagnées. Conçu grâce à des imprimantes 3D et en partenariat avec des écoles d’ingénieurs, ce bras robotisé a pour ambition d’être vendu à bas coût pour en faire bénéficier le maximum de personnes possible.Afin de répondre aux différents besoins des personnes âgées résidant en EHPAD – sédentarité, isolement social, perte d’autonomie physique, vieillissement cérébral, dégradation de l’estime personnelle, etc… – un binôme infirmière / psychomotricienne au sein de l’EHPAD Grenelle (Ile-de-France) s’est créé. Par la mise en pratique de l’escrime adaptée, elles ont mis en place une dynamique vertueuse où la personne âgée redevient une actrice agissant sur son quotidien.Afin de valoriser le métier peu connu d’accueillant familial de gré à gré et d’améliorer les conditions de travail, l’association Handi-Espoir souhaite développer un dispositif de relayage avec des accueillants familiaux salariés permettant aux autres de prendre des congés en toute sérénité.A la suite de demandes de la part des résidents de la MAS (Maison d’Accueil Spécialisée) et d’IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) de la région, la MAS de la Vallée du Lunain a mis en place des visioconférences interactives entre les deux populations. Les résidents deviennent les formateurs et les étudiants infirmiers disposent d’une nouvelle forme singulière d’enseignement.