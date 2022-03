Europe de la e-santé : selon une étude de l'Institut Sapiens, l’émergence de champions européens de la santé pourrait créer plus de 144 milliards d’euros de richesse (PIB)

Dans toute l’Europe, la crise sanitaire a accéléré le développement de la santé numérique et ces nouvelles habitudes sont amenées à perdurer au-delà de la crise du Covid-19. A l’échelle de la France par exemple, 88 % des Français utilisent ainsi au moins un service numérique de santé, et 30 % ont déjà eu recours à la téléconsultation (soit 23 points de plus qu’avant la pandémie) [Etude CSA pour France Assos Santé – Juin 2021 – Menée auprès de 1500 Français représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus].



Une telle évolution aiguise l’appétit des grandes entreprises mondiales, et notamment celui des Big Tech, américaines comme chinoises. Leur taille leur permet d’innover rapidement et de chercher à s’imposer sur ce marché concurrentiel.



« Face à ce constat, l’Europe n’a pas d’autres choix que de faire émerger ses propres champions, respectueux des spécificités nationales et plus aptes à répondre aux problématiques du continent. Et ce afin de ne pas rester au bord du chemin en ordre dispersé ! », estime Olivier Babeau, président de l’Institut Sapiens.