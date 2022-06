Étude Xerfi : la téléconsultation, désormais une brique logicielle de santé parmi d’autres

Le marché des outils et solutions de téléconsultation devrait peser environ 100 millions d’euros en 2022 dont quelque 35 millions pour les équipements mobiles de téléconsultation, selon les experts de Xerfi Precepta. Après un pic d’usage exceptionnel lié à la crise sanitaire, le recours à la téléconsultation est retombé. Alors que 18,4 millions d’actes de téléconsultation avaient été remboursés en 2020, les experts de Xerfi Precepta estiment que ceux-ci n’étaient qu’un peu plus de 13 millions en 2021. Et ils pronostiquent une nouvelle baisse (11 millions) en 2022 avec la fin du « tout remboursable ».



C’est d’autant plus vrai que le volume d’actes par praticien en télémédecine est désormais plafonné à 20% de leur activité annuelle. Au-delà, les besoins des praticiens évoluent en profondeur. A la recherche d’outils simples et ergonomiques, les médecins souhaitent en effet des fonctionnalités enrichies et interopérables. Dans ce contexte, les stratégies de guichet unique gagnent du terrain chez les opérateurs désireux d’équiper le maximum de professionnels et de structures de soins.



Les plateformes de téléconsultation se retrouvent alors en concurrence de plus en plus frontale avec les éditeurs traditionnels (Cegedim, CGM…), faisant au passage de la téléconsultation une brique logicielle de santé parmi d’autres. Ce déplacement de la compétition sur le terrain des logiciels de gestion est par ailleurs également impulsé par la puissance publique à travers les subventions débloquées dans le cadre su Ségur de la santé (100 millions d’euros) pour aider les éditeurs à adapter leurs logiciels de gestion de cabinets (LGC) aux objectifs d’interopérabilité.



Cette logique de guichet unique s’accompagne d’une course à l’innovation et pousse à une accélération de la consolidation du secteur. A titre d’exemple, l’entrée au capital de Cegedim d’un pool de géants de l’assurance (Vyv, Malakoff Humanis et ProBTP) - opération annoncée en mars 2022 – a pour objectif la mise au point des services innovants permettant d’améliorer l’accès aux soins des patients et de fluidifier leur parcours de soins. Celle-ci débouchera également sur l’intégration de MesDocteurs (filiale de Vyv) par Cegedim.



Dans cette course aux fonctionnalités et à l’innovation, il sera toutefois compliqué de suivre Doctolib. Le leader européen de la prise de rendez-vous médicaux s’est lui aussi diversifié. Après avoir lancé son LGC en 2020 et une messagerie sécurisée de santé en 2022, il veut mettre en place de nouveaux services pour les professionnels de santé. Surtout, Doctolib – qui prévoit 700 nouveaux recrutements cette année - continue de creuser l’écart en matière de puissance de frappe commerciale.