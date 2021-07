Etude : « Près de la moitié des hospitaliers en activité se dit affaiblie moralement par la crise »

Par ailleurs, l’étude met en avant le fait plus d’un quart des personnes interrogées se disent « plus préoccupé qu’avant la crise du Covid-19 par sa santé physique (28%) ou psychologique (28%) ». Cette proportion s’élève à 36% et 38% auprès des professionnels hospitaliers. Dans le détail : 42% des étudiants, 47% des actifs et 56% des décideurs se disent « plus préoccupés qu’avant de leur santé psychologique » et 35% des étudiants, 42% des actifs et 41% des décideurs se disent « plus préoccupés qu’avant de leur santé physique ». « Les professionnels hospitaliers sont d’ailleurs près de la moitié (46%) à considérer que d’un point de vue professionnel, la crise du Covid-19 les a affaiblis moralement (55% des étudiants, 46% des actifs et 42% des décideurs), alors que cette proportion s’élève à 32% au sein des actifs français », poursuit l’étude.Interrogés sur les troubles auxquels ils ont pu être confrontés depuis le début de la crise, 8 personnes sur 10 et 9 professionnels hospitaliers sur 10 en citent au moins un. Le manque d’énergie, le stress et la difficulté à trouver le sommeil sont parmi les plus cités. « À noter que si 42% des Français disent avoir vécu souvent au moins un des troubles évoqués, cette proportion s’élève à 59% chez les décideurs hospitaliers, 63% chez les actifs hospitaliers et même 77% chez les étudiants », complète l’étude.- Pour approfondir ce sujet et recueillir les réactions et commentaires des professionnels de santé, la MNH a réalisé une table-ronde sur le sujet. Vous pouvez retrouver l’intégralité via le lien : https://youtu.be/91fV3gQCOOo