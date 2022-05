Endoscopie : les HCL lauréats du « Prix de l’innovation de l’année » grâce au fixateur de pédales imprimé en 3D

Pour réduire ces difficultés, l’équipe médicale du pavillon L (Mathieu Pioche et Jérôme Rivory) a d’abord imaginé un lien entre les pédales, fabriqué de manière artisanale en métal et plastique. Ils ont ensuite pris contact avec la plateforme d’impression 3D des HCL, CO’Lab 3D, et ont conjointement conçu avec Peggy Leplat-Bonnevialle et Mélia Virely puis imprimé en 3D, un dispositif innovant et polyvalent, permettant à un opérateur de : connecter son générateur électrique et les pédales de sa pompe péristaltique, quelle que soit leur forme et leur marque ; d’en ajuster la position et d’en améliorer l’angulation pour une meilleure ergonomie.



Ce dispositif qui a fait l’objet d’un dépôt de brevet en 2021, a été conçu pour être polyvalent, réversible. Il permet à un opérateur de choisir la distance entre les pédales, l'angulation mais aussi la position (droite/gauche) et l'empêche de bouger grâce à des systèmes antidérapants.