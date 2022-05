En direct de #SantExpo : les nouvelles technologies pour valoriser le PMSI

En plein essor, les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle s’imposent chaque jour un peu plus dans tous les services de l’hôpital. Les Départements d’Informatique Médicale (DIM) ne font pas exception à la règle puisque ces nouvelles technologies viennent aujourd’hui appuyer le contrôle et l’optimisation du PMSI (Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information). Véritable sujet d’actualité, cette thématique était au cœur de la dernière conférence Live E-Santé organisé par Softway Medical dans le cadre du salon SantExpo. « Notre positionnement réside dans un accès facilité aux nouvelles technologies pour tous les professionnels de santé », a indiqué Sherley Brothier, CTO (Chief Technical Officer) du groupe.