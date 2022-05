En direct de #SantExpo : les entrepôts de données de santé, « un nouvel Eldorado »

« De plus en plus d’acteurs de santé considèrent aujourd’hui les entrepôts de données de santé comme une véritable opportunité. D’ailleurs, le 17 mars 2022, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a annoncé l’ouverture d’un Appel à projets à hauteur de 50 millions d’euros, pour accompagner et soutenir la construction d’entrepôts de données de santé hospitaliers », précise Me Delphine Jaafar en évoquant ces bases de données « spécifiquement construites pour l’analyse de données à des fins d’études, de recherche ou d’évaluation en santé ». Promises à un développement exponentiel, elles ont dès le départ porté sous les projecteurs la question des modalités de recueil des données auprès des personnes concernées. « Doit-on recueillir le consentement de chaque patient, ou une simple information suffit ? », s’interroge ainsi le Dr Pierre Lesteven.



Me Jaafar abonde : « Faut-il considérer les données de santé comme des données strictement personnelles, ou voir dans leur cumul une sorte de patrimoine commun au service d’objectifs de santé publique ? ». Sans prendre totalement position, la CNIL, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, s’est penchée sur cette problématique dans son référentiel du 17 novembre 2021. Elle a ainsi consacré la notion d’information, et allégé par là-même le formalisme pesant sur la création des entrepôts de données de santé, pour ceux portés par des acteurs publics et relevant d’une mission de service publique. « Rien n’interdit à une structure privée de créer son propre entrepôt de données de santé, mais elle doit ici recueillir le consentement des personnes ou obtenir une autorisation de la CNIL », indique Delphine Jaafar.