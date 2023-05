En direct de SantExpo : Softway Medical dévoile ses ambitions pour soigner autrement

Pour cette édition 2023, Softway Medical a souhaité se focaliser sur trois sujets majeurs, révélateurs de la transformation de notre système de santé. Pourriez-vous nous en parler ?



Jean-Baptiste Franceschini : Si ces trois prochaines journées seront ponctuées de nombreux temps forts, eu égard aux nouvelles dynamiques à l’œuvre dans le monde de la santé, nous avons en effet choisi de mettre en lumière trois thématiques principales, qui elles-mêmes illustrent notre vision du numérique en santé et notre engagement pour faire de la France l’un des porte-drapeaux en la matière. C’est notamment le cas du Cloud souverain, un enjeu dans lequel le Groupe Softway Medical fait office de précurseur. Cela fait maintenant 12 ans que nous sommes agréés/certifiés Hébergeur de Données de Santé (HDS), nous opérons quatre data centers tous implantés en France, et notre offre est elle-même nativement conçue pour fonctionner en mode hébergé. Plus de 80 % de nos clients ont d’ailleurs pris ce virage, séduits par notre capacité à proposer un service maîtrisé de bout en bout, tant sur le plan de la sécurité que de la disponibilité des données et des applications. Choisir Softway Medical, c’est avoir la garantie d’une continuité de service, comme peuvent en témoigner les quelques centaines de sites hospitaliers à nous faire confiance.



Vous insisterez aussi sur le parcours de soins coordonné…



Il s’agit en effet d’une thématique très actuelle, qui s’est notamment matérialisée à travers le Ségur numérique. Notre ambition est ici de continuer à mettre le patient au cœur des organisations, afin qu’il puisse s’approprier les nouveaux services numériques mis à sa disposition et devienne véritablement acteur de son parcours. Nos équipes sont, pour cela, très impliquées dans les travaux et les projets autour du Ségur. Pour preuve, nous avons déjà livré tous les services numériques nationaux requis dans ce cadre, dans le respect, naturellement, des enjeux de fluidité et d’interopérabilité que les utilisateurs sont en droit d’attendre.



L’approche populationnelle, enfin, bénéficiera d’un important coup de projecteur. Que pourriez-vous nous en dire ?



Celle-ci fait écho à un événement ayant marqué notre année 2022, à savoir le rachat de Idem Santé et OpenXtrem, très présents au sein des maisons et centres de santé, et auprès des praticiens de ville. Xtrem Santé, le nouvel acteur issu de leur fusion, nous permet désormais d’offrir des réponses pertinentes à toutes les étapes clés du parcours de soins pour à la fois soutenir la coordination ville-hôpital et soutenir notre démarche en santé populationnelle. Plus concrètement, nous pouvons ainsi collecter, analyser et consolider des données de santé produites au sein des territoires pour identifier des profils à risque et leur proposer une prise en charge anticipée, voire préventive. Plusieurs pilotes sont d’ailleurs déjà en cours pour modéliser cette approche nouvelle, autour de laquelle les attentes sont avec raison nombreuses.



Outre ces sujets qui font cette année l’objet de plusieurs témoignages et retours d’expérience, Softway Medical met également l’innovation à l’honneur. Pourriez-vous nous en parler ?



L’innovation est en effet au cœur d’un Pôle dédié, où congressistes et visiteurs peuvent découvrir certaines de nos solutions de dernière génération. Je pense notamment aux applications permettant un exercice médical en mobilité, par exemple pour accéder aux listes de patients et plans de soins, saisir les prescriptions et éditer des tableaux de bords. En conférent autonomie et gain de temps aux médecins, ces solutions contribuent grandement à leur qualité de vie au travail car elles leur permettent d’éviter la charge mentale liée au report de tâches. Le Pôle innovation met également l’accent sur l’optimisation du codage, à travers le développement d’une application intégrée permettant d’effectuer une analyse sémantique des soins prodigués et donc de proposer le codage adéquat. En facilitant la réalisation de cette tâche fastidieuse quoique stratégique pour les finances d’un établissement de santé, nous pouvons ainsi alléger le quotidien des professionnels hospitaliers et leur proposer, par là-même, des conditions de travail plus sereines. J’évoquerai pour finir nos travaux autour de la recherche clinique, qui eux aussi tirent pleinement profit des technologies d’intelligence artificielle pour accélérer l’identification des patients potentiellement éligibles à un essai clinique, et pouvoir ainsi les intégrer dans un parcours de soins coordonné spécifique.



D’autres temps forts ?



Nous invitons vivement les congressistes et visiteurs à venir rencontrer nos équipes et découvrir notre offre, qui s’articule cette année autour de dix pôles de démonstration : notre ERP de santé Hôpital Manager, bien sûr, mais aussi nos solutions pour l’imagerie médicale, la logistique pharmaceutique, le pilotage et l’aide à la décision, la gestion économique et financière, le PMSI, etc. Sans oublier la Softway Medical Acadamy, le service de formation continue mis à la disposition des utilisateurs afin qu’ils puissent maîtriser les éléments essentiels de leurs outils métiers, découvrir les évolutions et nouveautés, et pouvoir, in fine, exploiter nos solutions à hauteur de leur potentiel pour améliorer leur quotidien et mieux prendre en charge leurs patients. Nous vous attendons nombreux !