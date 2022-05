En direct de #SantExpo : Hôpital Manager, un éventail de solutions pour optimiser la coordination des soins

Tout au long du salon SantExpo, qui accueille les visiteurs jusqu’à jeudi, Softway Medical tient sur son stand les Live E-Santé, une série de conférences retransmises en direct sur internet. Intitulée « Innover avec Hopital Manager : optimiser la mobilité médico-soignante et le pilotage de la recherche », la première conférence se tenait mardi 17 mai sur le stand du groupe français. Elle a mis l’accent sur Hôpital Manager, une solution au cœur de l’offre de l’éditeur, avec les interventions de Grégory Rougon, directeur produit Softway Medical et de Nicolas Bonavent, Head of UX.