En Bretagne, bientôt un démonstrateur de cybersécurité ?

« Déployer et coordonner des projets et services numériques de e-santé conformes aux besoins des professionnels de santé ». Telle est la mission du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) e-santé Bretagne. L’organisme, qui regroupe 304 structures du secteur de la santé bretonne, a répondu en mars dernier à un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé par les pouvoirs publics pour « sécuriser les territoires ». Le projet, nommé Balise, est porté par dix structures de la région : un laboratoire (Biorance), deux CHU (Brest et Rennes), trois GHT (Armor, Brocéliande Atlantique et Rance Émeraude), ainsi que le Centre armoricain de radiothérapie d’imagerie médicale et d’oncologie, le groupe Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve, le groupe Vivalto Santé et l’EHPAD Les Trois Sources, à Loperhet dans le Finistère.