Égalité femme-homme à l’hôpital : « le panorama reste préoccupant »

Parallèlement à ce constat, les discriminations persistent. Le baromètre 2022 indique ainsi que 85 % des femmes se sont déjà senti « discriminées du fait de leur sexe dans leur parcours depuis leurs études jusqu'à aujourd'hui ». Comparable à 2021, ce taux a tendance à augmenter lors des premières années d’études. Ainsi, 37 % des femmes interrogées disent avoir été discriminées durant ces trois premières années (+ 5 points par rapport à 2021), 55 % lors de l’externat, 59 % à l’internat, 48 % au clinicat, 51 % lors des premières années de carrière et 42 % par la suite.



Parmi les points mis en avant par l’étude, la différence de représentation entre les hommes et les femmes est aussi à soulever. Pour 72 % des femmes, par exemple, les hommes sont plus présents qu’elles dans les activités de représentation. Ce chiffre n’est que de 47 % si l’on interroge les hommes. « Et ce phénomène est visible dans plusieurs autres thématiques », indique Étienne Mercier, directeur Opinion et Santé à Ipsos. Pourtant, l’étude met bien en évidence le plafond de verre auquel sont confrontées les femmes médecins lors de leur carrière. Ainsi, si 72 % pour des femmes, les hommes sont plus présents dans les activités de représentation, 68 % des femmes considèrent « qu’à travail égal, les hommes sont plus valorisés que les femmes », 65 % déclarent que « les femmes médecins se voient dire que la maternité et la vie de famille les empêcheront d’accéder à des postes à responsabilité », 40 % qu’elles « manquent d’ambition » et 36 % qu’elles ont « moins de capacité que les hommes ».