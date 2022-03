« Écomaternité » : l’ARS Île-de-France met en place un programme territorial de maternités écoresponsables initié avec l’AP-HP

Un premier webinaire s’est tenu le 29 juin 2021. Il a réuni plus de 40 professionnels de santé et responsables de directions « achat », « développement durable » des établissements et réseaux de périnatalité concernés, pour présenter la démarche et lancer le projet. Des rencontres ont ensuite eu lieu avec l’ensemble des équipes des services de maternités associées pour identifier les besoins de formation et d’accompagnement, chaque maternité ayant vocation à s’inscrire dans le programme selon son rythme et ses moyens.



Un plan de formation articulé autour de trois niveaux est proposé aux acteurs engagés dans le programme. Il a déjà permis de former près de 200 soignants en 2021 et plus de 250 soignants sont prévus en 2022.



Par ailleurs, des audits d’évaluation des expositions environnementales (chimiques, biologiques et physiques) avec une attention particulière pour les perturbateurs endocriniens seront prochainement réalisés auprès de 6 maternités volontaires.



L’ambition du dispositif « écomaternité » est d’associer à terme l’ensemble des professionnels de la périnatalité pour les rendre acteurs de la promotion en santé environnementale, diffuser des messages de prévention auprès des nouveaux parents et leur entourage, et ainsi créer une culture commune et une dynamique collective en s’appuyant sur la diversité des initiatives locales.



Des évènements sous forme de webinaire ou de rencontre se tiendront tous les semestres à l’attention de la communauté « écomaternité ». Le prochain webinaire aura lieu le jeudi 10 mars 2022, en mettant l’accent sur l’offre d’accompagnement destinée aux maternités volontaires.





(1) 13 maternités AP-HP : Beaujon, Bichat Claude-Bernard, Jean Verdier, Lariboisière, Louis-Mourier, Robert Debré, Necker – Enfants malades, Cochin Port-Royal, Antoine-Béclère, Bicêtre, Armand-Trousseau, Tenon et Pitié-Salpêtrière

6 maternités publiques hors AP-HP : CASH de Nanterre, Rives de Seine, Saint-Denis ainsi que les trois maternités du Groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord Est : Aulnay, Montfermeil et Montreuil.

3 réseaux de périnatalité : Réseau de Santé Périnatal Parisien, le Réseau Périnat 92et le Réseau Naitre dans l’Est Francilien.



(2) Dont 6 maternités de l’AP-HP : Beaujon, Bichat Claude-Bernard, Jean Verdier, Lariboisière, Louis-Mourier, Robert Debré