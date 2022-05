ET80/ET85 : intelligentes et polyvalentes, les tablettes durcies 2 en 1 de Zebra Technologies disponibles au catalogue solutions du Groupe PRISME

Pensés pour les environnements les plus difficiles, ces nouveaux terminaux professionnels concentrent toute l’expertise de Zebra Technologies et font, à ce titre, une réelle différence sur le terrain. Plus légers que leurs concurrents directs, ils sont conçus sans ventilateur et sont faciles à nettoyer pour limiter les risques de contamination, s’imposant dès lors comme une solution de choix pour une utilisation au sein de secteurs sensibles comme ceux dont regorge l’Hôpital. Leur robustesse, elle, a été testée selon les normes les plus strictes et va de pair avec des capacités puissantes.



En matière de connexion, par exemple, les tablettes ET80/ET85 intègrent les réseaux sans fil les plus rapides (4G, 5G, WiFi 6) pour offrir, en toute flexibilité, de nombreuses possibilités d’échanges et de communications. Avec plusieurs antennes pour relever les signaux GPS et une fonction talkie-walkie, elles permettent une large exploitation de leur potentiel applicatif. La connectique n’est pas en reste : trois ports USB pour faciliter les échanges filaires, un lecteur codes-barres synonyme de saisie des données à la volée… sans oublier une sécurité réseau forte et native et, nec le plus ultra, une performance de traitement puissante grâce à la présence d’un processus Intel 11.