ELSAN et la Croix-Rouge française unissent leurs forces pour accroître la formation et l'embauche d'infirmiers et d'aides-soignants

Avec 137 établissements répartis sur tout le territoire français, ELSAN souhaite attirer de nouveaux talents et valoriser les métiers soignants tels qu’infirmier et aide-soignant. Pour répondre à ses enjeux, ELSAN pourra dorénavant s’appuyer sur la Croix-Rouge française et ses 70 instituts régionaux de formation sanitaire et sociale (IRFSS) implantés eux aussi partout en France. Cette collaboration complète les coopérations existantes des établissements ELSAN et ne se substitue pas à celles déjà mises en place.



ELSAN s’engage, dans la mesure du possible, à ce que ses établissements proposent en priorité aux apprenants des IRFSS des stages de qualité et une première expérience terrain. Ils proposeront chaque année les postes disponibles prioritairement aux apprenants de la Croix rouge clôturant leur cursus.



La Croix-Rouge s’engage de son côté, dans la mesure du possible, à promouvoir ELSAN auprès des stagiaires et à favoriser l’affectation des étudiants en soins infirmiers de 3ème année au sein des établissements ELSAN partout en France.



Par ailleurs, les établissements ELSAN seront les interlocuteurs privilégiés des instituts régionaux de la Croix-Rouge. Concrètement, ils pourront présenter auprès des étudiants en formation initiale ou en apprentissage le secteur sanitaire privé, les métiers, les enjeux et les opportunités de carrières qu’ils peuvent proposer au travers de journées de présentation, de forums des métiers et de salons professionnels.



Emmanuel DECHIROT, directeur des Ressources Humaines ELSAN indique : « Nous sommes ravis de cet accord en faveur de l’apprentissage et de la formation. Il marque le début d’une belle dynamique au profit des métiers du secteur sanitaire. » Marie-Luce ROUXEL, directrice déléguée à la formation de la Croix-Rouge indique quant à elle « Développer l’alternance, c’est former des professionnels compétents et reconnus. C’est garantir à des jeunes une véritable inclusion sociale tout en renforçant leurs choix professionnels et en leur permettant de se confronter de manière positive à la vie d’un établissement ».



Grâce à cette coopération, ELSAN et la Croix-Rouge française pourront également développer l’information des apprenants du secteur sanitaire, faciliter la mise en pratique des enseignements professionnels, mettre en œuvre des actions de formations spécifiques, offrir des perspectives concrètes de découvertes des métiers aux personnes éloignées de l’emploi, développer et renforcer la formation initiale et continue et enfin proposer des expériences à l’international.