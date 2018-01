Dossier Médical Partagé, une expérimentation réussie en Côtes d'Armor

Les Délégués de l’Assurance Maladie (DAM) et les Conseillers Informatique Service (CIS) accompagnent les professionnels libéraux depuis un an, dans le but de les guider pour la mise à jour de leur logiciel métier ou pour la connexion via la plateforme www.dmp.gouv.fr. Cette action a permis de raccorder près de 500 PS libéraux au DMP et de concrétiser son usage, pour l’alimentation ou la simple consultation.