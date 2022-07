Dorénavant, Pro Santé Connect permet aux professionnels de santé de se connecter depuis n’importe quel support, où qu’ils soient

Le 29 juin 2022, Pro Santé Connect a connu sa plus grosse évolution depuis son lancement : la mise à disposition du protocole CIBA.Cette nouvelle modalité de raccordement va permettre à tous les logiciels métiers des professionnels de santé dont ceux sur un poste de travail, d'offrir la possibilité de se connecter via Pro Santé Connect.En effet, seules les applications proposant des services uniquement en ligne (accès Web par navigateur) pouvaient auparavant offrir une authentification via Pro Santé Connect.Cette évolution va donc permettre à Pro Santé Connect de se déployer largement. Elle répond aussi aux usages et besoins du terrain, offrant plus de mobilité et de flexibilité aux professionnels de santé.L’équipe de Pro Santé Connect travaille depuis plusieurs années avec la communauté internationale OpenID dans le but de déployer cette technologie.Pro Santé Connect est un fédérateur de fournisseurs d’identités au standard OpenID Connect, proposé par l’Agence du Numérique en Santé. Il simplifie et sécurise la connexion des professionnels aux services numériques en santé. Les professionnels s’y connectent avec le moyen d’identification électronique de leur choix parmi les moyens proposés, à ce jour : carte CPx ou application mobile e-CPS.