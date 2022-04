« Docteur junior », une expression critiquée par les Jeunes Médecins de France et bientôt abandonnée au Royaume-Uni ?

En effet, selon l'enquête menée par le Docteur Scarlett McNally auprès de 2000 personnes (patients et personnels médicaux et paramédicaux), 78% des personnes interrogées considèrent que l'expression « docteur junior » est dégradante et qu'elle renvoie une image péjorative du métier, qui ne reflète pas les capacités réelles de ces professionnels et le travail extrêmement difficile qu'ils fournissent chaque jour.