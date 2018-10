Docndoc crée la Docnbox

Dans quel contexte la plateforme Docndoc a-t-elle vu le jour ?

Dr Pascale Karila-Cohen : Celle-ci cherche à faciliter les remplacements médicaux, une démarche notoirement laborieuse pour des praticiens déjà surchargés de travail. Les recrutements restent par ailleurs essentiellement locaux, alors même que certains territoires sont confrontés à d’importantes pénuries de spécialistes. Pourtant des remplaçants issus d’autres régions peuvent être disponibles sur cette zone géographique aux dates indiquées. Encore faut-il pouvoir les identifier et que ceux-ci puissent, en retour, être informés des demandes de remplacements dans une ville où ils ont parfois peu de contacts. C’est de cette idée qu’est née Docndoc.



Comment fonctionne plus concrètement la plateforme ?

Chaque profil inscrit est filtré par spécialité, disponibilité et zone géographique souhaitée. Toute demande postée génère une liste de professionnels pré-qualifiés selon la probabilité d’affinité la plus forte, ce qui permet, pour le remplacé comme pour le remplaçant, de réaliser une sélection ciblée s’étendant sur le territoire national. Particulièrement simple d’utilisation, Docndoc est ouvert à toutes les spécialités médicales, en France métropolitaine comme à l’Outre-Mer, et devrait prochainement s’étendre aux pharmaciens. Les établissements de santé ne sont pas en reste : ils disposent d’un tableau de bord multi-médecins, multi-dates, multi-remplaçants et multi-spécialités, ainsi que d’un espace dédié aux responsables des ressources humaines pour faciliter la gestion des intérimaires. Des fonctionnalités qui ont déjà séduit des établissements situés dans des territoires confrontés à des problématiques de démographie médicale.