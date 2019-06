Digitalisation du parcours de santé en Europe : Près de 8 Européens sur 10 et notamment les Français estiment que le dossier médical partagé permettra d’améliorer leur parcours de santé

La modernisation des systèmes de santé devient donc une priorité pour les Européens qui voient le digital comme une opportunité. Mais c’est aussi un enjeu stratégique pour les Etats qui, face aux investissements toujours plus importants des géants du numérique et de certains laboratoires pharmaceutiques, risquent de perdre leur souveraineté.



Les partenariats et outils digitaux que développent les géants du numérique proposent de nombreux services aux patients et aux professionnels de santé moyennant l’accès aux données. Le risque de perte de souveraineté nationale sur les données est donc réel et doit pousser les grands acteurs nationaux à réagir pour rattraper leur retard. Les experts européens interrogés tirent d’ailleurs la sonnette d’alarme sur un danger avéré à leurs yeux.



Aujourd’hui, les Européens font majoritairement confiance aux professionnels et établissements de santé pour leur proposer des solutions digitales efficaces (79%) afin d’améliorer leur parcours de santé. Cette tendance est plus forte encore en France, avec 81% des Français qui font confiance aux professionnels et établissements de santé.



Les Européens font majoritairement confiance aux professionnels et établissements de santé (79%) et aux autorités et institutions publiques de santé nationales en ce qui concerne la sécurisation de leurs données de santé (stockage, confidentialité, anonymat), alors qu’ils expriment une confiance bien moindre envers les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft). En effet, moins d’un Européen sur 5 (19%) et 15% des Français font confiance aux GAFAM pour sécuriser leurs données de santé.



La protection des données reste donc l’un des enjeux majeurs de la digitalisation du parcours de santé et la mise en place du RGPD permet d’établir un cadre légal et commun à tous les pays européens pour offrir plus de sécurité aux données des patients.



« Les craintes des Européens à l’égard de l’avenir de leur système de santé ne cessent de progresser depuis ces dernières années, ils ont le sentiment qu’il arrive en bout de course. Par ailleurs, le phénomène du « patient expert » se renforce partout et le digital est de plus en plus perçu par bon nombre d’Européens comme l’outil qui va leur permettre de devenir des « acteurs à part entière » de leur santé ». Ils ne sont pas seulement mûrs pour le développement d’une digitalisation de leur parcours de santé, ils l’attendent », conclut Brice Teinturier, directeur général délégué France d’IPSOS.