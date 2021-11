Deux nouvelles acquisition pour Dedalus

« L’association de Swiftqueue et de nos systèmes existants de gestion des rendez-vous et de planification permettra aux patients d'accéder plus rapidement aux services de santé et aux soins. Les patients jouent un rôle croissant dans la planification de leurs propres soins, et nombreuses sont les structures de santé qui doivent gérer une accumulation importante de rendez-vous. Les services de diagnostic sont également très sollicités. Dedalus et Swiftqueue proposent une solution qui améliore grandement le processus de gestion des rendez-vous, en mettant l’accent sur l’expérience des patients et des prestataires de santé », explique Andrea Fiumicelli, PDG du Groupe Dedalus.



« Cette plate-forme cloud moderne propose un système amélioré d'implication du patient, qui fluidifie l’accès aux soins. Elle peut être utilisée dans de nombreux parcours de soins, dans différentes disciplines et dans différents cadres. La rapidité de déploiement de la technologie Swiftqueue constitue un réel avantage. Les organisations de santé font en effet face à une pression importante et doivent gérer des listes d'attente qui ne cessent de s'allonger », ajoute Colin Henderson, Directeur général de Dedalus pour le Royaume-Uni et l’Irlande.



« Nous nous réjouissons de pouvoir développer notre partenariat existant et fructueux avec Dedalus. La vision de Swiftqueue a toujours été d'utiliser des moyens numériques pour coordonner les soins et simplifier autant que possible l’accès à ceux-ci. C’est un point de vue que nous partageons avec Dedalus. Nous travaillons déjà avec de nombreuses organisations sur l’accès aux services de diagnostic et les parcours de soins à l’hôpital. Nousavons fait face à une augmentation conséquente de la demande, en raison de la pandémie de coronavirus et de l’accumulation de rendez-vous qu’elle a engendrée. Cette nouvelle étape de notre parcours est l’occasion pour Swiftqueue de proposer plus rapidement, et à grande échelle, des services améliorés aux prestataires de santé et aux patients, tant au Royaume-Uni et en Irlande que dans d'autres régions où une porte d’entrée numérique vers les soins est un ingrédient essentiel », déclarent Brendan Casey et Declan Donohoe, co-fondateurs de Swiftqueue et respectivement PDG et Directeur Technique.