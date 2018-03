Déjà 10 ans de succès pour GPLExpert

GPLExpert est reconnue pour son expertise transversale. Pouvez-vous nous en parler ?

Thomas Breton : À l’origine concentrées sur les infrastructures informatiques, nos interventions ont évolué parallèlement aux besoins des établissements de santé, pour couvrir le SIH dans son ensemble. Nous avons commencé par développer des prestations d’infogérance inscrites dans un cadre budgétaire maîtrisé (sécurité, maintenance, sauvegarde, etc.), avant d’accompagner les hôpitaux et cliniques dans la mise en œuvre de nouveaux outils métiers (DPI, GAP,...). Cette approche fonctionnelle, qui s’appuie sur une équipe dédiée, va de l’identification des besoins et la rédaction d’un cahier des charges jusqu’au déploiement de l’outil, en passant par le choix de l’éditeur et l’obtention d’un financement par les tutelles.



Votre périmètre d’intervention a continué de s’élargir avec un volet organisationnel. De quoi s’agit-il, plus précisément ?

Celui-ci s’inscrit dans la continuité de nos autres prestations : un établissement peut disposer des meilleures infrastructures techniques et des outils métiers les plus aboutis. Mais il ne pourra véritablement utiliser son SIH à hauteur de son potentiel que s’il a revu ses circuits à la lumière de ces nouvelles fonctionnalités. Il s’agit donc d’atteindre une cohérence d’ensemble entre les volets technique, fonctionnel et organisationnel, pour que nos clients puissent être efficients, technologiquement performants et en bonne santé financière. Nous disposons pour cela d’une équipe fédérée autour de valeurs communes – disponibilité, transparence, fidélité, créativité, flexibilité –, et dont les compétences sont enrichies à la lumière des évolutions technologiques et règlementaires.