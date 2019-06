Découvrez le nouveau site du Conseil national de l’Ordre des médecins !

Après plus d’un an de travail, le Conseil national est heureux de lancer, ce jeudi 13 juin, son nouveau site internet. Cet espace a pour ambition :



- De faciliter l’accès à l’information avec une arborescence simplifiée, des entrées par public et par fonctionnalité (« je suis médecin », « je suis patient », « je suis étudiant ou interne », « documents types et démarches », « contact presse » …), ainsi qu’un moteur de recherche plus performant.



- De mettre en exergue les derniers travaux, actualités et prises de position de l’institution, grâce à une page d’accueil totalement repensée.



- D’offrir une navigation plus fluide sur une interface au design moderne et épuré, adaptée aux nouveaux usages des internautes (partage facile et rapide sur les réseaux sociaux, classement des pages les plus vues…).







Ce site met également à la disposition des médecins un espace personnel pleinement sécurisé et opérationnel.



Conçu en responsive design, le nouveau site du CNOM est consultable depuis un ordinateur, un téléphone ou tout autre appareil mobile.



À découvrir ICI.