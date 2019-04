De nombreux défis au service d'une ambition partagée

Interview réalisée par Joëlle Hayek dans le numéro 44 d'Hospitalia, magazine à consulter en intégralité

En ce qui concerne la gestion des ressources humaines, nous recensons actuellement les compétences informatiques disponibles au sein des sept établissements partenaires, soit les six membres du GHT Lorraine Nord et l’Hôpital d’Instruction des Armées (HIA) Legouest qui y est associé, afin de constituer une équipe territoriale à même de relever les enjeux à venir. Sur le champ de la convergence des SIH, nous ne souhaitons pas faire table rase des outils métiers existants, dont les utilisateurs sont satisfaits, pour imposer une solution unique. Nous avons donc fait le choix de créer des passerelles afin de faire communiquer ce patchwork d’outils. La première étape consistera à mettre progressivement en œuvre une solution de fédération des identités. Nous commencerons ici par l’HIA Legouest, dont l’activité impose des précautions particulières, et devrions avoir couvert l’ensemble du GHT à l’horizon 2020, en lien étroit avec les acteurs de l’identitovigilance.Celle-ci sera matérialisée par la mise en place d’un entrepôt de données, dont le cahier des charges est en cours d’élaboration avec la communauté médicale. Nous cherchons actuellement à identifier la typologie des informations qui y seront déversées et les cibles d’usage (recherche, statistiques, suivi des parcours territoriaux, etc.), pour développer un véritable écosystème numérique intégrant les dernières avancées technologiques – intelligence artificielle, Big Data, ... Nous mettrons également à profit cet entrepôt pour créer de nouveaux liens avec les usagers et les autres partenaires sanitaires et médico-sociaux, par exemple à travers un portail ville-hôpital.Plusieurs chantiers concernent nos partenaires libéraux et médico-sociaux et vont au-delà du seul échange d’informations : nous nous attacherons par exemple à développer des actions de télémédecine à destination des EHPAD. Nous avons, en parallèle, initié une réflexion autour du parcours numérique des patients pour penser leur accueil autrement, en leur proposant un module de pré-admission en ligne, des bornes d’accueil tactiles, des salles d’attentes équipées de mobilier communicant, des questionnaires de pré-consultation, etc. L’enjeu étant de fluidifier les parcours pré- et post-hospitalisation, en lien avec l’optimisation de la gestion des lits et le développement des prises en charge ambulatoires.En effet, parallèlement à ces travaux, nous nous attachons à nous mettre en conformité avec les autres évolutions légales, par exemple pour optimiser la gestion de demandes de transport à l’échelle du GHT, ou pour mettre en œuvre la sérialisation des médicaments. Nous cherchons, dans ce cas précis, à mettre à profit ce chantier pour refondre la logistique pharmaceutique, y trouver de nouvelles sources de valeur et, plus globalement, repenser le système d’information de la pharmacie en écho aux enjeux de maillage territorial. Ce sont autant de beaux défis en perspective !La création des GHT suscite de nombreuses craintes, particulièrement sur le champ des systèmes d’information, avec des exigences parfois perçues comme complexes à mettre en œuvre. Or ces inquiétudes n’ont à mon sens pas lieu d’être sous réserve d’avancer de manière pragmatique, en gardant à l’esprit que l’informatisation ne pourra être fonctionnelle que si elle ne perturbe pas les usages professionnels et qu’elle est source de valeur ajoutée. Il faut donc comprendre les pratiques et la manière dont elles s’articulent au sein du projet médical pour construire un système d’information solide, vecteur de retour sur investissement et se positionnant comme le socle des usages futurs. C’est justement cette ambition que nous avons pour le CHR de Metz-Thionville et, plus globalement, le GHT Lorraine Nord et son territoire sanitaire.