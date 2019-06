Datalogic lance le MAGELLAN™ 1500i : des performances inégalées dans un design compact

Le Magellan 1500i est capable de lire à des distances allant jusqu'à 25 cm et à des vitesses de lecture 1D allant jusqu'à 1,5 m/2. Sa distance et ses performances de lecture associées à un éclairage agréable pour l'opérateur, permettent une lecture des codes-barres 1D et 2D à partir de sources imprimées ou sur mobile, notamment les codes difficiles à lire, tronqués et endommagés.



L'ajout du décodage Digimarc® Barcode fait du Magellan 1500i le lecteur le plus performant de sa catégorie. Comme ce code-barres invisible peut être répété plusieurs fois sur l'emballage du produit, l’hôtesse de caisse n'a plus besoin d'orienter l'article en fonction du lecteur. Le code-barres Digimarc permet également de garantir l'authenticité du produit et de prévenir la fraude dans les officines, pharmacies ou parapharmacies.



Les LED infrarouges fournissent un éclairage continu de la zone de lecture et la technologie de détection d'objet repère immédiatement quand un objet pénètre dans le champ de vision. D'autres éclairages sont automatiquement ajoutés si besoin pour décoder rapidement l'étiquette. Ce système d'éclairage réduit les reflets et élimine les scintillements qui peuvent gêner l'opérateur et lui assure une productivité tout au long de la journée.



"Datalogic est le seul fabricant de solutions de saisie de données qui couvre l'ensemble de l'industrie du commerce de détail, de la fabrication au consommateur. Ce tout nouveau lecteur omnidirectionnel de présentation est polyvalent et élégant, doté de la toute dernière technologie de lecture. Il est capable de lire tous les codes-barres, des étiquettes de produits imprimées aux coupons sur écran mobile, y compris les cartes de fidélité, coupons de réduction et plus encore. Grâce sa taille compacte et son design attrayant, le Magellan 1500i s'intègre parfaitement à tout environnement de point de vente ou de service ", déclare Fabrizio Pareschi, Directeur Marketing de l'industrie de la distribution chez Datalogic.