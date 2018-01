DOCTOLIB : LANCEMENT RÉUSSI AU CHRU DE NANCY

Comment s’est déroulée la gestion du projet d’implémentation ?

Pascale Bastien-Kéré : Doctolib s’appuie sur une méthodologie très bien rodée, qui s’articule autour de trois volets. Un volet technique mené en lien avec la Direction des Systèmes d’Information, un volet opérationnel conduit en étroite collaboration avec les utilisateurs, et un volet communication animé en partenariat avec la Direction de la communication du CHRU. L’ensemble est parfaitement structuré : lancés simultanément, ces trois volets avancent en parallèle et se nourrissent les uns des autres. La méthode est particulièrement efficace : la réunion de lancement a eu le lieu le 14 septembre, et le service, qui couvre 60 agendas, était opérationnel à peine 6 semaines plus tard !



Qu’en est-il des relations entre Doctolib et l’éditeur de votre DPI ?

Jean-Christophe Calvo : Des représentants de Medasys ont été présents à la réunion de lancement, mais Doctolib a par la suite été notre seul interlocuteur. Là aussi, ses équipes ont efficacement piloté la mise en œuvre du module de prise de rendez-vous au sein du DPI – ce qui a été relativement aisé puisque les deux solutions étaient déjà interopérables. Les patientes de la maternité peuvent aujourd’hui prendre rendez-vous soit via le site de Doctolib, soit directement à travers le site du CHRU de Nancy, où le Webservice Doctolib a été intégré en marque blanche.



Quels sont à votre sens les principaux points forts des équipes Doctolib ?

Pascale Bastien-Kéré : D’abord et surtout, un grand professionnalisme. Ils disposent d’un réel savoir-faire dans la conduite de projet, qu’ils cadencent de manière à ne laisser aucune place à l’incertitude. Ils mettent ensuite tout en œuvre pour tenir les délais sur lesquels ils se sont engagés. Les réunions sont par exemple courtes et efficaces : Doctolib fournit des modèles documentaires qu’il suffit de retravailler, ce qui permet d’avancer rapidement.



Jean-Christophe Calvo : Les équipes sont également proactives : elles sont immédiatement opérationnelles et pilotent le projet de près pour éviter que la dynamique ne s’essouffle. La DSI collabore avec de très nombreux éditeurs. C’est la première fois que nous travaillons avec une équipe aussi performante. Nous avons été très agréablement surpris.