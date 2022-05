Cybersécurité : focus sur les actions menées auprès des établissements de santé et structures médico-sociales en Auvergne-Rhône-Alpes

L’ARS et le GCS SARA travaillent également en lien étroit avec les directeurs et responsables sécurité des systèmes d’information des établissements sur des actions pragmatiques ; une priorité nationale étant de garantir la continuité d’activité en cas de cyberattaque.



Sous peu, d’autres outils seront accessibles via un portail régional collaboratif : base documentaire, retours d’expériences, benchmark de solutions, plateforme de formation en ligne, forum, etc.



Pierre LEROUX, référent cybersécurité à l’ARS et Bertrand PELLET, directeur du GCS SARA rappelle : « Tous les spécialistes en cybersécurité sont unanimes : la question pour un hôpital ou une entreprise n’est pas de savoir s’ils subiront une cyberattaque mais quand cela se produira. »



Forts de ce constat, l’ARS et le GCS SARA accompagnent les établissements de la région pour les préparer au mieux à ce risque, que ce soit en fédérant les ressources humaines, en acquérant les outils nécessaires ou en formant leur personnel.