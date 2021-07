Coup d’accélérateur pour l’INS

Les actions devraient donc se multiplier ces prochains mois pour accélérer la mise en œuvre de ce dispositif déjà expérimenté lors d’une phase pilote, qui a notamment impliqué plusieurs éditeurs et établissements de santé. C’est entre autres le cas du Centre Hospitalier de Cahors – et plus largement du Groupe Hospitalier de Territoire du Lot – qui a démarré ses travaux en mars 2020 pour une mise en production, et de premiers appels à l’INSi, en décembre 2020. « Pendant dix mois, cette belle aventure a mobilisé l’équivalent de deux ETP [Équivalents Temps Plein, NDLR] en interne et plusieurs autres structures : notre éditeur, l’ARS Occitanie, l’ANS, le groupement d’appui à la e-santé de la région… », se rappelle Vincent Goutines, responsable informatique du centre hospitalier.



Trois enjeux ont alors été identifiés par l’établissement : la sécurisation de l’identité des patients, la diffusion de l’INS dans le système informatique et l’ajout de l’identifiant sur toutes les données médicales, notamment avant un transfert vers d’autres professionnels de santé. « Lors des dix mois de déploiement, nous avons dû, avec les éditeurs et le service informatique, nous assurer que les membres de l’équipe qui avaient accès à l’INS possédaient bien une carte professionnelle d’établissement ainsi qu’un ordinateur à jour », poursuit le DSI qui a effectué ces actions sur les trois points d’entrée de l’établissement : l’accueil central, les urgences et la maternité. Dès la fin de l’année, les équipes du CH ont donc pu mettre l’INS en application dans l’établissement. Résultats : plus de 96 % d’appels réussis à l’INSi et 80 % des identités qualifiées sur 13 000 interrogations, soit environ 10 000 personnes.